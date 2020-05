Nelle ultime settimane è stato accostato il nome di Marc Cucurella al Napoli, con il presidente del Getafe che a Radio Marca ha dichiarato di sentire spesso De Laurentiis. L'esterno spagnolo, però, a quanto pare non sarebbe finito sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Arriva infatti la smentita direttamente dalla SSC Napoli tramite un comunicato ufficiale:



"In tema di Fake News (non ci stancheremo mai di dare battaglia alla manipolazione dell’informazione), leggiamo che il Napoli sarebbe fortemente interessato a Cucurella e che, addirittura, il presidente De Laurentiis chiamerebbe il presidente del Getafe "ogni tre giorni". È una bufala, una Fake News. De Laurentiis non sa nemmeno chi sia il Presidente del Getafe e non ha mai parlato con i suoi collaboratori di questo Cucurella".