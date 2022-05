Il Napoli vince 0-1 contro il Torino grazie al gol di Fabián Ruiz e mette praticamente in cassaforte il terzo posto. Ecco il commento della partita sul sito ufficiale della società azzurra:



"Il marchio di fabbrica di Fabián si stampa a fuoco nel ventre dell'Olimpico Grande Torino. Vince il Napoli con un mancino d'autore che ad un quarto d'ora dalla fine scuote il piovoso pomeriggio sabaudo. Gli azzurri definiscono i contorni solidi del terzo posto e si prendono il secondo successo consecutivo. Ancora prima del gol partita c'era stato il rigore di Insigne dopo un'ora. Berisha si stende in tutti i suoi due metri e respinge il destro di Lorenzo. Ma il successo giunge quasi fisiologicamente per la autorevolezza con la quale il Napoli ha tenuto il campo. Adesso ne mancano due alla fine per un maggio che ha già il sapore forte del futuro sotto le stelle nel cielo più nobile d'Europa".