Non sono momenti semplici per l'Italia che si trova ad affrontare l'emergenza Coronavirus. Si ferma tutto e giustamente si ferma anche il mondo del calcio.



I giocatori sono costretti ad allenarsi in casa per mantenere la forma migliore. Ma tutto ciò va accompagnato da una corretta alimentazione. Ecco svelato il programma dei giocatori del Napoli:



"La dieta – come scrive il Corriere del Mezzogiorno – prevede cinque pasti al giorno (colazione, pranzo, cena e due spuntini) con un numero di calorie ridotto rispetto a quelle assunte durante il campionato. All’interno sono compresi carni bianche, pesce (salmone fresco in particolare che contiene vitamina D contro le infezioni) e poi uova, latte e derivati e soprattutto verdure a foglia larga. Assolutamente vietati fritti, dolci e bibite gassate. I medici hanno anche consigliato, inoltre, di assumere cibi antiossidanti come i funghi e l’aglio che permettono di prevenire ipotetiche influenze o tosse".