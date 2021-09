Durante questo weekend la Serie A sarà ferma visti gli impegni delle Nazionali. Si riparte dalla settimana prossima, con la terza giornata, e sabato alle 18 scenderanno in campo Napoli e Juventus. Ieri sono state pubblicate sul sito della SSC Napoli le modalità dell'acquisto dei ticket per assistere al match dallo Stadio Maradona.



Arriva però la frenata, direttamente da sito del club azzurro: "La vendita dei biglietti per Napoli-Juventus è al momento sospesa per indicazioni dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive".