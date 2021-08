Si iniziano a rivedere i tifosi allo stadio. Dopo un anno e mezzo di assenza si riempiono gli spalti con il pubblico di casa ma anche con la nuova apertura delle trasferte. Tra queste ultime c'è ancora il dubbio che riguarda le partite in Europa. Il Napoli a tal proposito ha pubblicato un pubblicato in vista delle partite di Europa League:



"La SSC Napoli informa che la Uefa sta monitorando l’evoluzione dei contagi Covid in Europa ed al momento sconsiglia i tifosi di organizzare viaggi per seguire le gare della propria squadra all’estero. I biglietti per i settori ospiti, non sono al momento disponibili. La Uefa assumerà una decisione in tempo utile per la prima trasferta".