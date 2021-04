Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport, parla a Sky Sport della decisione di aprire l'Olimpico in vista degli Europei di calcio: "Abbiamo lavorato tantissimo perché potesse accadere, è una vittoria non solo del calcio ma di tutto lo sport. Abbiamo voluto dare un segnale della voglia di ripartire. Il Governo è vicino al mondo dello sport e questo non può che farmi piacere; parliamo della sesta industria italiana e penso sia una freccia al nostro arco per poter far ripartire il sistema Paese. Lo stesso Mario Draghi è molto sensibile alle tematiche del mondo dello sport".



RIAPRIRE L'OLIMPICO - "Si tratta di un momento simbolo, un messaggio di riapertura. C'è tanta voglia di praticare sport, tutti i luoghi di sport hanno sofferto enormemente in questo anno di emergenza mondiale. Ora è il momento di ripartire e di valorizzare lo sport di base nel modo dovuto".



RIAPERTURA IMMINENTE? - "Penso che a breve possa accadere. Ma stiamo lavorando perché le società che sono rimaste chiuse per un anno abbiano i sostegni di cui necessitano. Fanno tanta fatica e questo mi stringe il cuore, so quante difficoltà queste società affrontino per far crescere sani i giovani. Sto lavorando anche in questo senso, a breve daremo un grande segnale"