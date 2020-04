Un ritorno al passato, un tuffo negli anni '60. L'idea è del Midtjylland, club della prima serie danese, che ha proposto un'alternativa per vedere le partite in compagnia, rispettando le distanze di sicurezza. Con impianti, bar e locali chiusi a causa dell'emergenza coronavirus, l'ex avversaria della Juventus in Champions League sta valutando l'idea di trasformare il parcheggio dell'Mch Arena, dove di solito gioca le partite interne, in un grande drive in, attraverso il quale i tifosi possono seguire i match dei propri idoli sui dei maxi schermi, senza scendere dall'auto. "Inizialmente potremmo ospitare due mila macchine con cinque tifosi in ognuna di esse, per un totale di dieci mila spettatori. Se poi l'idea ha successo potremmo arrivare a dodici mila posti auto". Juve-Inter o il derby di Roma come un film di Hollywood, perché no? L'idea drive in sta prendendo piede anche in Italia, per il momento solo per il cinema, chissà che l'esempio danese possa essere allargato anche al mondo del pallone.