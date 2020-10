Tamponi, quarantene, 'bolle' e giocatori separati... il mondo del calcio continua ad essere condizionato dal Covid, e il nuovo decreto firmato stamattina dal Premier Conte ( QUI la sua conferenza stampa di oggi), in vigore da domani lunedì 26 ottobre fino al 24 novembre, comprende anche alcune modifiche nel mondo dei dilettanti e non solo. Nel Dpcm è scritto che "gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Cip e dalle rispettive federazioni nazionali all’aperto senza la presenza di pubblico".. Un traguardo per il quale i club di Serie A si erano battuti a lungo ma che ora si vedono cancellato anche quel minimo guadagno.- Come detto il nuovo Dpcm entrerà in vigore domani, quando a San Siro alle 20.45 si giocherà Milan-Roma che chiuderà la 5a giornata di campionato., il Monday Night si giocherà senza pubblico. Motivo: verrebbero messi sullo stesso piano stadi di Lega Pro e impianti di Serie A con almeno 25mila posti. Quindi, tutto chiuso. Un muro sul quale sbatte anche l'ultima richiesta avanzata dalle istituzioni, per una riapertura degli impianti al 30% della capienza. Poca sensibilità all'argomento anche da parte del Ministro dello Sport Spadafora; gli unici a interessarsi alla questione sono il ministro per gli Affari Regionali Boccia e il governatore dell’Emilia-Romagna Bonaccini.- Stop anche a tutti gli allenamenti, dei bambini e dei ragazzi. Perché: "Continuerà solo l'attività sportiva di base di sport non a contatto" ha detto oggi Conte. Quindi, calcio escluso.(considerando anche attività giovanili, femminili e calcio a 5). In questi giorni la Lega Nazionale Dilettanti si metterà in contatto con la Figc per provare a chiedere al Governo se c'è la possibilità di allenarsi da parte di tutte queste squadre che non avranno campionati. Una situazione sempre più surreale tra tamponi e quarantene. Stadi di nuovo chiusi e la curva epidemiologica che sale: il Covid continua a entrare a gamba tesa (anche) sul calcio.