Dopo il parere positivo del Cts, il Cdm ha dato l'ok alla riduzione del metro di distanziamento per gli impianti all’aperto in zona bianca, mantenendo l'obbligo di green pass: innalzata al 35% la quota per i palazzetti. Importante svolta arrivata in mattinata nella cabina di regia governativa, in seguito all'incontro tra il Cts e il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali.



I PROVVEDIMENTI - Parere positivo sulla riapertura degli stadi in zona bianca al 50% con la disposizione dei posti a scacchiera, dunque senza più mantenere il metro di distanziamento, con ingressi consentiti solo con green pass: la soluzione è stata poi approvata dal successivo Consiglio dei Ministri, assieme all'ok anche al 35% per gli impianti al chiuso (finora fermi al 25%).



IL COMMENTO DI DAL PINO - Di seguito il commento del Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino in merito: "La decisione del Consiglio dei Ministri di oggi è un primo passo in avanti verso l'obiettivo che ci siamo posti di riavere al più presto i nostri stadi pieni, il riempimento a scacchiera ci permetterà un avvio di stagione con un 50% effettivo. Ringraziamo il Governo per questa decisione, ora dobbiamo con urgenza proseguire con le misure suggerite da noi e dalla Figc per aiutare il nostro settore a fronteggiare le perdite causate dal covid-19".