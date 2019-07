Estate di interventi, ristrutturazioni e lavori per gli stadi italiani. Tante squadre, infatti, stanno rifacendo il look dei propri impianti, così da ripartire ad agosto in regola e con un nuovo aspetto sulle tribune. Le modifiche maggiori riguardato l'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, ribattezzato Gewiss Stadium. I lavori si concluderanno nel 2021, ma intanto si cerca di accelerare le procedure per poter ospitare le gare di Champions League. In caso contrario, l'Europa verrà giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il campionato al Tardini di parma. La certezza è che a Bergamo non si giocherà per le prime due giornate di campionato.



BOLOGNA - Piccoli interventi anche al Dall'Ara, che dopo aver ospitato alcune partite della fase finale dell'Europeo Under 21, è pronto a subire la rizollatura del terreno di gioco. Per questo motivo, i rossoblù chiederanno alla Lega di andare in trasferta all'esordio in campionato.



BRESCIA - Dopo la promozione in Serie A, le Rondinelle sono al lavoro per il restyling del Rigamonti. La gradinata nord verrà ampiata, la gradinata sud verrà ricostruita in tubolari e verranno installati alcuni skybox al posto del parterre. Possibile che, anche in questo caso, il club chiederà alla Lega di giocare in trasferta la prima giornata di campionato.



GENOA/SAMPDORIA - Restyling anche al Ferraris di Genova, con un nuovo manto erboso e la ristrutturazione della tribuna.



LECCE - Tornato in Serie A dopo diversi anni, i giallorossi stanno lavorando alla ristrutturazione del Via del Mare, che comprende l'impianto di illuminazione e la sostituzione dei seggiolini. L'obiettivo, però, è finire entro il 24 agosto, week-end dell'inizio del campionato.



NAPOLI - Dopo gli interventi ai seggiolini per il via delle Universiadi, il San Paolo subirà nuove modifiche, come il completamento della curva B.