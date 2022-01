Qual è lo stadio peggiore d’Europa? Secondo una recente classifica stilata dal sito britannico Money, l’impianto con il punteggio più basso è il Castellani di Empoli di 2,90 di media. La graduatoria, affidata alla valutazione di tifosi e visitatori, è stata ricavata da un calcolo della media delle recensioni rilasciate su TripAdvisor, Google e Football Ground Map. Tuttavia, tra i 140 stadi presi in esame, lo stadio di Empoli non è l’unico impianto italiano con una media bassa.



Ma la buona notizia è che non tutti gli impianti italiani si trovano nella parte negativa della classifica: il miglior stadio italiano, infatti, è San Siro, che si piazza all'undicesimo posto a pari merito con l'Allianz Arena di Monaco, mentre l'Allianz Stadium di Torino è solo ventiduesimo. Il migliore stadio d’Europa, invece, è il Westfalenstadion di Dortmund, casa del Borussia dal 1974, con il voto medio di 4.57 su 5.



Nella gallery la classifica in ordine decrescente dei cinque peggiori stadi italiani: c'è anche il Maradona di Napoli.