. Mercato, ma non solo. Anche gli stadi, con l'obbligo delle porte chiuse, rappresentano una mancata fonte primaria di incasso per i club. Al netto di rumors su una possibile parziale apertura per fine stagione, infatti, all'orizzonte c'è un terzo di annata da giocare con gli spalti vuoti. Niente tifosi, niente abbonati: sono circa 350.000, in Serie A, i possessori di tessera stagionale. Una linea comune per risolvere la situazione ancora non c'è: possibile un intervento legislativo con l'obbligo di rimborso sotto forma di voucher.Secondo La Gazzetta dello Sport,. Basandosi sui bilanci passati e su proiezioni, i bianconeri perderanno una cifra compresa tra i 15 e i 25 milioni di euro. Alle spalle ecco le due milanesi: per l'Inter il buco è tra i 10 e i 18 milioni, per il Milan intorno ai 10. Alle loro spalle ecco Roma (4-6) e Napoli). Di seguito le stime con le perdite di ogni club:ATALANTA - 4-5 milioniBOLOGNA - 1-2 milioniBRESCIA - 1-2 milioniCAGLIARI - 1-2 milioniFIORENTINA - 1-3 milioniGENOA - 1-2 milioniINTER - 10-18 milioniJUVENTUS - 15-25 milioniLAZIO - 2-3 milioniLECCE - 1-2 milioniMILAN - 8-12 milioniNAPOLI- 5-6 milioniPARMA - 1-2 milioniROMA - 4-8 milioniSAMPDORIA - 1-2 milioniSASSUOLO - 0,7-1 milioniSPAL - 1-2 milioniTORINO - 1-3 milioniUDINESE - 1-3 milioniVERONA - 1-2 milioni