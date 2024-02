Stadio a San Donato, il sindaco Squeri: 'A Milano hanno perso 5 anni, ora offrono San Siro gratis'

Il sindaco di San Donato Milanese Francesco Squeri, è tornato sul tema nuovo stadio del Milan. Ecco le sue parole a Libero.



TEMPO PERSO - “Il Comune di Milano ha perso cinque anni di tempo, facendo leva sul fatto che mai le società se ne sarebbero andate dalla città e invece… Il Milan ha guardato a San Donato e l’Inter a Rozzano. A Palazzo Marino prima hanno sottovalutato la questione, poi si sono spaventati e ora stanno facendo di tutto per trattenere i club. Arrivando ad offrire il Meazza quasi gratis, con WeBuild che ristrutturerebbe l’impianto addirittura pro-bono e l’eventualità di ottenere dei permessi a costruire nelle adiacenze dello stadio. Chi non ci farebbe un pensiero?”.



A DISPOSIZIONE - “Noi usati? Sinceramente non ho questa idea perché il discorso impostato col Milan, fin dall’inizio, è sempre stato molto serio. La prima cosa che abbiamo detto loro è stata: “Non vogliamo farvi perdere tempo. Siamo a disposizione, per quanto nei nostri poteri, a valutare e procedere con il progetto dello stadio. Se avrà le gambe per camminare, camminerà”. Detto ciò, visto che l’investimento economico è del Milan, giustamente decideranno loro il da farsi. È normale che tengano aperte tutte le piste e se dovessero rimanere a San Siro non avrei ovviamente nulla da ridire”.



SINDACO - “Non ho sentito Sala, ma ci tengo a precisare che al suo posto farei esattamente quello che sta facendo lui. Le proverei tutte pur di trattenere Milan ed Inter a Milano. Sala sta facendo benissimo”.