Stadio a San Donato, Milan: tutti i dettagli e le cifre dell'investimento

Redazione CM

Il Milan ha messo in atto un altro step decisivo verso la costruzione del nuovo stadio a San Donato Milanese. Nel corso della giornata di oggi, infatti, la società rossonera ha portato a termine il rogito per l’acquisizione del terreno sul quale sorgerà la nuova casa del club meneghino (nei piani, pronta ospitare la formazione rossonera, dalla stagione ‘28/’29).



DETTAGLI – Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, aver completato il rogito rappresenta il passaggio finale del preliminare d’acquisto per il terreno a San Donato. L’area ha una dimensione pari a 256.319 metri quadrati ed è già oggetto di un Piano Integrato d’Intervento (PII) approvato dal comune di San Donato Milanese.



CIFRE - Le cifre ufficiali dell’operazione non sono ancora state rese note, ma sempre secondo quando filtra dalla ricostruzione fornita da Calcio e Finanza, la somma investita per l’operazione è di poco inferiore ai 20 milioni di euro, ovvero la metà di quei 40 milioni di euro messi a disposizione da Gerry Cardinale per le spese relative al progetto stadio.



AREA E TEMPISTICHE - L’area San Francesco di San Donato Milanese rappresenta il luogo nel quale verranno costruite tutte le strutture del progetto, tra cui uno stadio da 70mila posti, i nuovi uffici del Milan, il museo, e il distretto di intrattenimento con una sala per concerti da 4mila posti. Il Milan prevede di inaugurare il nuovo impianto nel 2028, per giocare nella nuova casa la stagione 2028-29.