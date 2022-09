Nei giorni scorsi avevamo provato a far luce su dove potrà giocare la Fiorentina durante i lavori di restyling dello Stadio Artemio Franchi di Firenze: tra le idee proposte, oltre a quelle di Empoli e Sassuolo, era stata ipotizzata una “soluzione interna” in città per evitare lo spostamento forzato di migliaia di tifosi viola. Dal maggio 2024 al dicembre 2025, tempi previsti per la costruzione del nuovo Stadio, i viola saranno costretti a spostarsi, ma dove andare?



L’edizione odierna de La Nazione ha cercato di fare il punto della situazione sottolineando come una delle opzioni ipotizzate nei giorni scorsi sia quasi praticamente impossibile anche solo da proporre. Tante sarebbero le possibilità, tranne quella che nei giorni scorsi era diventata tra le piu percorribili: la struttura sportiva all’interno della Scuola marescialli e brigadieri dell’Arma dei carabinieri, vicino a Castello. Dopo una prima idea giunta nelle scorse ore,Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha chiarito la situazione riguardo questa opzione, bocciandola definitivamente



Per il momento le alternative restano 3. Il primo impianto, per vicinanza la miglior soluzione, è lo Stadio Castellani di Empoli. Subito dietro troviamo il Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove comunque la Fiorentina sarà costretta ad andare in caso di partecipazione ad una competizione europea: lo stadio del Sassuolo è infatti l’unico in possesso di Licenza Uefa. L’ultima opzione, per il momento soltanto una suggestione last minute, sarebbe quella di emigrare all’Armando Picchi di Livorno.