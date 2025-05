AFP via Getty Images

Stadio Flaminio, Gualtieri positivo verso il progetto Lazio: "Iter avviato, non ci opporremo a chi porta valore"

24 minuti fa



Lo Stadio Flaminio è ormai diventato una priorità nei progetti di Lotito per la Lazio. La riqualificazione dell'impianto e dell'intera area urbana circostante è nodo su cui si gioca la partita con il Campidoglio, da dove però arrivano segnali di apertura verso la società biancoceleste, in attesa che il piano definitivo venga consegnato ufficialmente in comune per avviare la Conferenza dei Servizi. Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ai microfoni di La7Tv ha parlato così della proposta della Lazio per il Flaminio:



"La Lazio ha già avviato l’iter necessario e, se tutto procederà per il meglio, potrebbe nascere anche un secondo stadio a Roma. Da parte nostra, non ci opporremo mai a iniziative che portano valore e bellezza al territorio, purché non comportino nuove volumetrie e includano la realizzazione di ampie aree verdi". Il rendering del progetto è stato già visionato dal Comune e le reazioni sono state tutte molto positive. La bocciatura del progetto concorrente della Roma Nuoto ha di fatto spianato la strada ai biancocelesti. Ora il club deve solo trovare la quadratura nel progetto da presentare per rispettare i criteri di sostenibilità e tutela del verde pubblico, come chiedono le autorità cittadine.