Stadio Flaminio, Gualtieri: "Progetto Lazio di grande qualità"

AFP via Getty Images

"La notizia è che la Lazio ha manifestato un interesse con un progetto di cui ci ha anticipato alcuni elementi che sono di grande qualità, con una forte attenzione alle caratteristiche del Flaminio. Dal punto di vista sostanziale è positivo che ci sia interesse da parte della società, quello stadio richiede un investimento per essere rimesso a nuovo e il fatto che ci siano dei soggetti privati che si candidano è positivo".

Ilha accolto positivamente l'idea dellaper la ristrutturazione dello Stadio. Dopo l'incontro in Campidoglio di qualche settimana fa, oggi a Sky Tg24 il Sindaco, è tornato ad esprimersi benevolmente sulla proposta del club biancoceleste:

Un progetto definitivo in ogni caso la Lazio non lo ha ancora presentato. Con tutta probabilità sui tavoli tecnici del Comune le carte del club biancoceleste non arriveranno prima di ottobre. Per tutelare i vincoli artistici dell'attuale struttura, progettata dall'architetto Nervi, lo Stadio Flaminio non sarà demolito e ricostruito. Secondo le indiscrezioni che trapelano da chi ha già visionato il rendering del progetto, gli interventi prevedono la copertura degli spalti e l'aumento della capienza. Con l'assessorato all'Urbanistica poi si studieranno le soluzioni per la viabilità e i parcheggi