Una prima vittoria nei tribunali per il Comune di Firenze che ha vinto un primo ricorso al TAR nei confronti di quanto accaduto con lo stadio Franchi e i 55 milioni di euro definanziati dai fondi del PNRR. Questa la nota del comune: "Il Comune di Firenze ha vinto il primo round. Il Tar del Lazio ha dato ragione a Palazzo Vecchio sull’accesso agli atti nella vicenda del restyling dello Stadio Franchi. Una volta venuto a conoscenza del decreto di definanziamento dei 55 milioni precedentemente aggiudicati per la riqualificazione dello stadio Franchi, il Comune aveva inviato al Governo italiano formale istanza di accesso agli atti, per poter conoscere i documenti e le ragioni su cui quella improvvisa decisione si fondava. Il Governo, tuttavia, aveva negato l’accesso, dichiarando che la conoscenza di quei documenti da parte del Comune avrebbe potuto arrecare un “pregiudizio concreto” alla salvaguardia degli interessi pubblici inerenti alle relazioni internazionali e alla politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato. Il Tar ha invece dichiarato illegittimo il diniego opposto dal Governo, rilevando come quel paventato “pregiudizio concreto” fosse in realtà del tutto insussistente."