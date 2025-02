Stadio Inter e Milan a San Siro, il progetto da presentare al comune: 1 miliardo di spese, 71mila posti e pronto nel 2030

Dove giocherannonel futuro? La risposta è e sarà a Milano accanto all'attuale Giuseppein San Siro, almeno così racconta il Corriere della Sera che sottolinea come i due club stiano lavorando alacrementeE i dettagli che emergono sono importantissimi e lasciano ormai sempre più sullo sfondo il progetto parallelo di San Donato portato avanti dai soli rossoneri.Il nuovo stadio dovrebbe sorgere nell'attuale area dei parcheggi del Meazza e il progetto vedrà un orientamento perpendicolare rispetto all'attuale struttura.per la precisione con una dedica speciale di

La novità rispetto all'attuale San Siro, contorniato da una cinta di gate e tornelli sarà proprio la scomparsa dei tornelli stessi. L'accesso, secondo il Corriere della Serauna struttura coperta che attornierà l'impianto gestita autonomamente dalle due società.Come detto è corsa contro il tempo per presentare al Comune di Milano il progetto quanto più completo possibile entro gli inizi di Marzo, considerando anche il mancato dilazionamento dei tempi non concessa dal sindaco Sala. L'obiettivo dei due club è quello, ricorsi al Tar permettendo, di ottenere

Cosa rimarrà quindi del vecchio Meazza? L'idea è quello di farne uncon la conservazione di parte della Curva Sud, del Milan, e della tribuna laterale dove allocare. Lì potrebbero sorgere ancheche però non saranno di semplice realizzazioni dati i vincoli ambientali che il comune sta imponendo.A proposito di aree verdi dovrebbero occupare oltre 55mila metri quadrati mentre sono già previsti anche 72mila metri quadri di nuovi posteggi i quali saranno però interrati. Il tutto per un costo stimato di

L'iter di valutazione sulle aree, come riportato da Il Cittadino, non è morto e, anzi sta andando avanti parallelamente senza comunicazioni ufficiali da parte del club rossonero che non ha mai messo la parola fine a quel progetto. San Siro però resta in forte vantaggio e risulta la prima scelta di entrambi i club.