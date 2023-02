Le ex aree Snai possono essere una buona soluzione per il nuovo stadio di Inter e Milan. Lo ha confermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della conferenza stampa di presentazione del Salone del Mobile: "Non ho avuto comunicazione ufficiale dalla società. Ho letto anche io e sto sentendo. A me interessa una cosa, che San Siro rimanga a Milano. Per questo obiettivo sto lavorando da tanto tempo. Potrebbe anche essere una soluzione buona, ma onestamente non ne so ancora nulla. A condizione che sia a Milano per me va sempre bene".



CARDINALE - Sala ha poi risposto così a chi chiedeva se avesse incontrato Gerry Cardinale, numero uno di RedBird proprietario del Milan, a San Siro ieri in occasione della sfida di Champions League con il Tottenham: "No non l'ho incontrato, però da quello che mi dicono tornerà presto, quando tornerà sarà l'occasione per confrontarci, magari anche su questa ipotesi".