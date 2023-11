La questione stadio a Milano continua a tenere banco. Sul fronte Inter, tutte le intenzioni sembrano portare a Rozzano e, a parlare dell'eventualità di costruire il nuovo impianto nerazzurro nel Comune alle porte di Milano, è il sindaco Gianni Ferretti. Queste le sue parole a 7 Gold.



2 PROBLEMI MA... - "Quando abbiamo incontrato la società, le due principali criticità che sono emerse riguardano la viabilità e i trasporti. Per un’opera così importante, andranno assolutamente riviste. Tuttavia sono criticità risolvibili, mentre le altre strutture già presenti andranno rinforzate. L’area comunque è già servita con il capolinea della metropolitana di Assago".



RISPOSTA A SALA - Al sindaco di Milano, Beppe Sala, che aveva sollevato dubbi sulle possibilità del Comune di assicurare elevati tassi di sicurezza in questo progetto, ha risposto così: "Il nostro corpo di Polizia conta 50 agenti e non 15. Qualora si concretizzasse la costruzione dello stato, ci organizzeremo assumendo oppure facendo convenzioni con i comuni limitrofi. Come Comune abbiamo fatto tutto il necessario. Ora, per usare una metafora calcistica, la palla passa all’Inter".