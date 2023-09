Ancheinfatti sta facendo passi avanti. Nonostante non ci siano ancora atti formali, l’interesse dei nerazzurri per un nuovo impianto aè concreto e presto potrebbero esserci sviluppi. A parlarne nelle ultime ore è stato il sindaco di Rozzano, Gianni, con un video diffuso sui social e dopo l’incontro di metà settembre con Alessandro, ad corporate del club.“Per la nostra città si tratterebbe diE magari, insieme allo stadio, potrebbe arrivare la. La società sta lavorando allo studio di fattibilità che dovrà essere presentatoquando scadrà la prelazione sull’area. L’Inter ha stretto un accordo di esclusiva per l’area in questione. Si tratta di uno spazio di proprietà del gruppoche si estende pertra la tangenziale Ovest, il Naviglio e la barriera della Milano-Genova, al confine con Assago. Su quel sito esistono già dei diritti edificatori maturati a partire dal 1993. Qualora non si realizzasse lo stadio, ci sarebbero residenze, uffici, attività commerciali e alberghi.per una serie di motivi, a partire dall’indotto che si creerebbe già nelle fasi di costruzione della struttura”, ha detto.- Il nuovo stadio dovrebbe essere dae attorno ad esso potrebbero sorgere attività ricettive collaterali, come campi da basket e da calcetto, negozi e ristoranti, in modo da far nascere una vera e propriacapace di ospitare, oltre alle partite, servizi e iniziative per un target ampio e diversificato. Resta però da sciogliere il nodo dellae dei. Secondo il sindaco ‘d’. Si valuta per questo motivo l’apertura di una fermata della metropolitana a Rozzano, visto che attualmente la M2 si interrompe ad Assago.