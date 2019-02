Il progetto dello stadio della Roma è sbloccato, ma quello della Lazio? La prima pietra dell'impianto giallorosso dovrebbe essere ufficialmente poggiata sul suolo entro la fine del 2019. Un cammino lungo tortuoso, dietro la società giallorossa Lotito ha sempre atteso segnali importanti dalla politica. Che non sono mai arrivati.



NESSUN PROGETTO - In casa Lazio ancora nessun movimento. Il Corriere dello Sport ha intervistato l'assessore dell’urbanistica di Roma Capitale Montuori, che ha lasciato aperta ogni possibilità, pur escludendo di fatto novità: "La possibilità esiste, non c’è una preferenza. La Lazio non ha presentato alcuna proposta, quando ci sarà, se sarà considerata di interesse pubblico, siamo pronti a valutarla. Il confronto con le forze imprenditoriali è un dovere di chi gestisce la città”.