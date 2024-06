Stadio Milan a San Donato, la Regione Lombardia approva l'accordo di programma

Prosegue il percorso delper la costruzione di un. La giunta dellaha approvato la delibera che prevede l'adesione all'Accordo di Programma, promosso dal Comune di San Donato Milanese, rispetto al quale ha già aderito il Gruppo Ferrovie dello Stato, per il nuovo impianto della società rossonera nel Comune alle porte di Milano.Nello specifico, riporta Ansa, l'accordo di programma è finalizzato alla realizzazione della proposta variante al P.I.I. (Programma Integrato di Intervento, ndr) in località San Francesco a San Donato Milanese, dove dovrebbe nascere il nuovo stadio del Diavolo.

L'intero intervento non presenta alcun onere finanziario per Regione Lombardia. Nella delibera, inoltre, si delega l'assessore agli Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica, Massimo Sertori, a presiedere le sedute del Comitato per l'accordo., presidente di Regione Lombardia, ha commentato: "Ci viene chiesto di andare avanti e noi andiamo avanti. Non saremo noi a incidere sulle scelte del Milan. Mi sembra però che la determinazione a proseguire su questo percorso ci sia, credo però che il Milan valuterà anche la proposta elaborata da WeBuild sulla ristrutturazione di San Siro. Ma sono scelte che non riguardano la Regione, noi ci atteniamo a quelli che sono i percorsi di carattere amministrativo volti a sostenere i progetti di valorizzazione dei territori".

- Nei giorni scorsi, evidenzia Calcio e Finanza, il Milan ha vinto anche il primo round di fronte al TAR, in merito al ricorso presentato da un gruppo di cittadini contro la realizzazione del nuovo impianto. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha stabilito che il Comune di San Donato non ha negato l’accesso a nessun tipo di atto e ha dichiarato l’improcedibilità della domanda dei ricorrenti.