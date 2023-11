Nella giornata di ieri il sindaco di San Donato Milanese, Francesco Squeri, ha incontrato dieci colleghi (su 15 che erano stati convocati) rappresentanti dei comuni del Sud-Est e Sud-Ovest Milanese. L'obiettivo del meeting era quello di illustrare a grandi linee il progetto del Milan per il nuovo stadio da realizzare nell'area del comune dell'hinterland milanese.



Secondo quanto riportato da Il Giorno i sindaci di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, Opera, Paullo, Peschiera Borromeo, San Giuliano e San Zenone hanno dato una sorta di via libera al progetto chiedendo però che alcuni temi come viabilità, trasporti, infrastrutture e sicurezza, restino ampiamente sotto attenzione per le ricadute che ci saranno sul territorio.