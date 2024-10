Stadio Milan e Inter a San Siro: vincolo "leggero", prezzo del Meazza decisivo

Getty Images

Avanti con il nuovo stadio di Milan e Inter a San Siro. Secondo quanto scrive Calcio e Finanza, i due club milanesi, rappresentati dai dirigenti e dalle proprietà, Oaktree Capital (per la quale erano presenti il Managing Director e Co-Head Europe per la strategia Global Opportunities Alejandro Cano, il Managing Director per la strategia Global Opportunities Katherine Ralph e l’AD nerazzurro Antonello) e Redbird Capital Partners, hanno avuto modo di confrontarsi con il ministro della Cultura Alessandro Giuli e con il ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi. Presenti anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala e la soprintendente Emanuela Carpani.

con Inter e Milan che seguiranno le linee guida già condivise con la soprintendente Carpani. Il Meazza – nell’ipotesi in cui il piano si dovesse concretizzare –Insomma, si è trattato di un ulteriore approfondimento di questo iter, anche se per procedere con una manifestazione di interesse bisognerà prima mettere a posto un altro pezzo fondamentale del puzzle: il prezzo del Meazza e delle aree circostanti. Su questo fronte, l’Agenzia delle Entrate è al lavoro e come raccontato da Calcio e Finanza

Insomma, a distanza di oltre cinque anni dalla presentazione del progetto per un nuovo San Siro, l’ipotesi torna a prendere vita, anche grazie al superamento del tema del vincolo.(l’ultimo passo riguarda il via della fase di valutazione ambientale), mentre per l’Inter rimane comunque la strada che porta a Rozzano, con l’esclusiva sull’area Cabassi in scadenza a gennaio del 2025.Solo allora si tornerà a parlare di progetti, senza scartare anche quello che lo studio di architettura Populous realizzò proprio per Inter e Milan