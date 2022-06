potrebbe non essere più il nuovo stadio di entrambe, ma soltanto di una squadra o dell'altra. L'ingresso di RedBird Capitals come nuovo azionista di maggioranza del club rossonero sta infatti mettendo a rischio questi anni di riflessioni che le due società hanno portato avanti a braccetto con il comune di Milano e con la zona di San Siro individuata come principe per la realizzazione del nuovo impianto. "La Cattedrale" potrebbe però rimanere soltanto un rendering nel cassetto perché con l'arrivo di Gerry Cardinale i progetti potrebbero cambiare.- Ieri il sindaco di Sesto San Giovanni è tornato a parlare della questione stadio rilanciando (all'AdnKronos) la candidatura della sua città per ospitare il nuovo impianto: "Nell’anno in cui Sesto San Giovanni è Città Europea dello Sport, regalare il tempio del calcio alla nostra città sarebbe qualcosa che rimarrebbe a vita.. Le società devono convincersi di superare il confine milanese in una logica internazionale di Città Metropolitana. La soluzione è già pronta. In 13 minuti con la metropolitana da Sesto Rondò si arriva in Duomo, mentre in 15 si arriva all'aeroporto di Linate".Le pressioni interne di tifoserie e addetti ai lavori stanno però mettendo in discussione nuovamente quel progetto e,per realizzare il proprio impianto anche lontano da San Siro, magari proprio in quella Sesto San Giovanni che tanto spinge per ottenere lo stadio. Un impianto più grande e moderno, che possa garantire introiti unici e univoci per il club.