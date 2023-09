La giornata di ieri è stata campale in quella che è(e in parte anche dell'Inter) per la costruzione del. In un incontro inspiegabilmente esclusivo organizzato dal club rossonero il presidenteha ufficialmente presentato il progetto del nuovo impianto che potrebbe essere realizzatoe che sarà messo al vaglio del comune per l'eventuale approvazione. Nel corso dell'intervento, tuttavia, il presidente rossoneroo tirando per la giacchetta l'amministrazione del Comune di Milano. E- Per quanto riguarda il progetto di San Siro Scaroni ha così commentato: "L’ipotesi San Siro è più lontana ma non è ancora morta. La posizione della sovrintendente è scomoda, anticipa che considera il secondo anello di valore architettonico e quindi non si può demolire.A margine di un evento al Corriere della Sera, il sindaco Sala ha risposto prontamente alla frecciatina del Milan: "Siccome qualcuno l'ha messo questo vincolo dobbiamo capire cosa possiamo fare. Non ho il potere di toglierlo ma se lo potessi fare lo toglierei in un secondo. Il Meazza? Abbiamo un procedimento aperto e le parole di Scaroni mi fanno capire che non lo considerano chiuso. Noi gli abbiamo scritto qualche tempo fa per avere un aggiornamento e siamo in attesa, ho capito che lo faranno a breve. Le squadre dicono "può darsi che San Siro si possa mettere a posto ma se ci vogliono due anni, andiamo in questi anni a giocare altrove?. Questo è il vero punto, è anche vero che non c'è un progetto ben fatto e approfondito, se dessero apertura sarebbe una buona cosa, aspettiamo ci rispondano".