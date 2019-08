La vicepresidente dell'assemblea capitolina Sara Seccia ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero in cui ha parlato del progetto dello stadio della Roma a Tor di Valle: “Se torna De Vito torna in auge il progetto stadio? Come sapete è tutto in rielaborazione, tra due diligence e sospensioni, ma in realtà non ne parliamo più quindi non lo so se andiamo avanti, non ci sono novità. Se merita di andare avanti? Ci abbiamo messo buona volontà su quest’opera già partita male, era una tegola in caduta, ora sono successe troppe cose e ci siamo fermati. Giustamente”