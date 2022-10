Il filotto di sold out all'Olimpico e la vittoria in Conference League hanno convinto i Friedkin ad aumentare il numero di seggiolini della futuro stadio a Pietralata da 55-60mila a 60-65mila posti a sedere. È la grande novità che arriva nel giorno della presentazione dello studio di fattibilità: questa mattina, infatti, l'amministratore delegato Pietro Berardi sarà in Campidoglio per consegnare il dossier al sindaco Gualtieri. La speranza è quella di inaugurare l'impianto per il 2027.