I piani di James Pallotta, ex proprietario della Roma, erano pre-Covid e troppo ambiziosi. Dan Friedkin ha deciso di svoltare: lo stadio di proprietà va fatto, per dare valore al club giallorosso, ma non sarà quello previsto inizialmente. Non più un impianto da 60 mila posti ma, sul modello della Premier League o della Juventus (41.507 posti). Un’opera da centinaia di milioni ma che non arriverà ai 600-650 milioni del primo progetto. Perché l’impatto del Covid-19 sul business sportivo è stato rilevante.



AREE - Friedkin vuole presentarsi alla nuova giunta con documenti e atti formali definitivi con la sindaca Virginia Raggi. Da qui l’interesse - secondo Milano Finanza - per i terreni di proprietà comunale di Pietralata-Sdo, nei pressi della stazione Tiburtina. Terreni che però necessiterebbero di una modificazione della destinazione d’uso, al momento uffici. L'alternativa può essere un’area a Tor Vergata anche se è logisticamente fuori dal raccordo e meno comoda.