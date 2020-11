Ritorno alle origini. Nel percorso di analisi e valutazione del business calcistico non collegato alla Roma, Dan Friedkin ha messo al centro del progetto la realizzazione dello stadio di proprietà, riporta Milano Finanza. Dopo averne parlato a lungo con i propri consulenti, Friedkin pare abbia deciso di riavviare i contatti con Radovan Vitek, ovvero l’imprenditore ceco che ha definito nelle scorse settimane l’acquisto delle società che facevano riferimento all’immobiliarista Luca Parnasi, ovvero Parsitalia, Capital Dev (divenuta nel frattempo proprietà di Unicredit) ed Eurnova. Quest’ultima ha in portafoglio l’area di Tor di Valle che comprende non solo la superficie per la costruzione dello stadio giallorosso ma anche i 140mila metri quadrati del business park, il cuore industriale del progetto real estate che più interessa a Vitek. I contatti con l’imprenditore ceco sono dunque ripresi.