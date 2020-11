A trent’anni di distanza dall’ultima partita disputata in quell’impianto, la Roma sta concretamente valutando l’ipotesi di tornare a giocare al Flaminio, scrive La Gazzetta dello Sport. I titoli di coda giallorossi in quello stadio arrivarono nella stagione 1989-90 – quella dell’esilio dall’Olimpico per via dei lavori in vista del Mondiale di «Italia 90» – ma il film potrebbe prevedere un “remake”, stavolta in versione kolossal.



PROGETTO PIANO - Lo dimostra il fatto che la famiglia Friedkin, nuova proprietaria del club, qualora riuscisse a ottenere la concessione da parte del Comune, stia pensando ad affidare il progetto di ristrutturazione dell’impianto addirittura a Renzo Piano, che già nel 2013 aveva lavorato a un piano di ristrutturazione dell’area. D’altronde, se il progetto originario di Antonio Nervi, affiancato da suo padre Pier Luigi, è stato unanimemente considerato un gioiello, vederlo ristrutturato da un “archistar” come Piano dà la misura dell’interesse. Non convince più il piano a Tor di Valle, e ci sono problemi anche per Fiumicino e Tor Vergata. Così prende corpo l’idea Flaminio, che si vorrebbe portare a 45.000 spettatori, investendo nel complesso circa 350 milioni.