Sono giorni frenetici per quanto riguarda l’inchiesta aperta sul nuovo stadio della Roma. Oggi, ai microfoni di Rai Radio 1 nella trasmissione “Un Giorno da Pecora”, è intervenuto l’archistar e tifoso giallorosso, Massimiliano Fuksas. Queste le sue parole:



“Lo Stadio della Roma? Io sono d’accordo con Berdini, va bene farlo ma senza utilizzare milioni di metri cubi. Io sono tifoso della Roma, lo farei subito, col cuore e con la mano destra, anche gratis“.



Lei si offre di progettare gratuitamente quest’opera?

“Si, per la Roma farei tutto gratuitamente“.



Dove lo costruirebbe il suo Stadio?

“Non in un luogo come quello attuale, sull’ansa del Tevere, dove ci sono dei rischi. Lo farei vicino ad una metropolitana, servirebbe un sistema di infrastrutture“.



Ha mai conosciuto Parnasi?

“Non mi è simpatico ma non per questo non mi dispiace sia in galera“.