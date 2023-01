L'iter per la realizzazione dello stadio della Roma che nelle idee dei Friedkin dovrebbe sorgere nell'area di Pietralata prosegue secondo la tabella di marcia. Dopo la chiusura della conferenza dei servizi preliminare il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato la conclusione positiva della prima fase d'approvazione del progetto.



Tramite il suo profilo Twitter, Gualtieri ha confermato gli ultimi aggiornamenti sullo stato dell'arte: "Bene la chiusura nei tempi previsti della conferenza dei servizi preliminare per la realizzazione del nuovo stadio della As Roma. Con l'assenso tecnico prosegue l'iter per la realizzazione di un'opera importante per Roma che contribuirà a riqualificare il quadrante di Pietralata".