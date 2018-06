In occasione della presentazione in Senato della relazione annuale dell’Anac, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha parlato dei fatti riguardanti l’inchiesta sullo Stadio della Roma attaccando la stampa in maniera molto dura:“La rassegna stampa è vergognosa, i giudici dicono che io non c’entro niente e non c’è un giornale che abbia avuto il coraggio di riportare questa notizia. Il Comune, i romani e la società Roma calcio sono la parte lesa, partono oggi le querele”.