L'assessore all'Urbanistica di Romanegli ultimi otto mesi è stato il presidente del XI Municipio e la persona che più di ogni altra ha avuto rapporti con la Roma per discutere del nuvo stadio nella zona di Pietralata: "La Roma ha presentato lo studio di fattibilità dopo aver preso atto che nelle altre aree prese in considerazione era difficile realizzare lo stadio - ha detto al Corriere dello Sport -, avrebbe comportato bonifiche profonde sul terreno con costi superiori ai cento milioni di euro. Per questo l'hanno scatata subito e ci hanno fatto un’altra proposta".- "Da più di 20 anni, purtroppo, ha perso il ruolo di direzionalità.. In quei lotti verrà costruito un hotel e nell'altro quadrante sorgerà un grande campus medico. Ci sono quattro fermate della metro B interessate, i mezzi pubblici prevedono anche autobus: l'obiettivo è portare allo stadio il 50% degli spettatori con i mezzi pubblici".- "La conferenza dei servizi parte a ottobre e dovrebbe chiudersi in 90 giorni, poi la delibera dell’aula che dovrebbe dichiarare la pubblica utilità, quindi una verifica da parte di vari soggetti concorrenti e successivamente il progetto definitivo che porterà alla conferenza dei servizi decisoria.- "Non sono previste costruzioni edilizie e uffici, ma solo un grande parco a disposizione dei cittadini; lo stadio è al servizio della città, non solo della Roma.con manifestazioni, attività culturali, convegni, concerti. Stiamo mettendo le base per trasformare la città con i 300 milioni del Pnrr. Il sogno? L’Expo, il museo della Scienza e tanto altro".