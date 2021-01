Il futuro per il nuovo stadio della Roma non sembra ancora trovare risposte concrete. La sindaca Raggi infatti, intervenuta ieri nel programma InRadioNews, ha parlato apertamente della possibilità di proseguire e realizzare il progetto. Queste le sue parole: «Roma Capitale ha fatto tutto quello che doveva fare, mi permetto di dissentire sul fatto che le carte dicano il contrario. Si tratta di un’opera che viene portata avanti da un privato, quindi il privato ha diritto di scegliere dove farla. Poi c’è stato anche un cambio di governance e la nuova governance deciderà se portare avanti il progetto di Pallotta o valutare delle alternative. Noi come amministrazione siamo pronti a proseguire in un senso o a prendere in considerazione delle eventuali nuove proposte. Finora è l’unico che l’amministrazione ha in carico, è l’unico esistente. Se decidessero qualcosa di diverso, ci metteremo in posizione di ascolto e valuteremo».