In attesa di sapere quando sarà votata la variante (da maggio ci sarebbe il rischio di arrivare all’autunno), Pallotta tira dritto sulla sua tabella di marcia e porta avanti i contatti per la costruzione del nuovo stadio. Come riporta Il Messaggero, con Parnasi fuori dai giochi, il presidente americano starebbe cercando un nuovo gruppo di costruzioni. Nelle ultime settimane, secondo fonti vicine al proponente, si sarebbero intensificati i discorsi con Rizzani de Eccher, nota società di costruzioni con sede a Udine. Entro Pasqua verrà invece messo nero su bianco l’acquisto dei terreni di Tor di Valle per una cifra di 105 milioni di euro.