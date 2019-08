Il Comune nelle scorse ore con le parole del vicesindaco Frongia ha provato a rassicurare i tifosi della Roma sulla volontà di andare avanti con il nuovo stadio di Tor di Valle. Oggi è il turno della sindaca Virginia Raggi, che è intervenuta ai microfoni di Radio Radio nel corso della trasmissione “Lavori in corso”. Ecco le sue parole: “Il nostro giudizio politico lo abbiamo dato. Abbiamo rivisto il progetto in senso sostenibile. Ora è una questione di uffici. Sia i nostri che quelli della Roma stanno lavorando per cui non appena finiranno di mettersi d’accordo sulle opere pubbliche si farà”.