Lo stadio rimane centrale nei progetti dei Friedkin. Il dossier del nuovo impianto verrà gestito da Scalera, che da gennaio entrerà nell’organigramma giallorosso. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, calano però di giorno in giorno le quotazioni di Tor di Valle. Il progetto di Pallotta non convince sia per l’ubicazione (la mobilità è un problema), sia per le spese che sono state messe in conto e che comprendono 300 milioni solo per l’urbanizzazione della zona. Inoltre il “business park”, che per l’ex proprietario era d’importanza vitale, non sembra avere lo stesso rilievo per i Friedkin. Per questo l’idea Flaminio continua a farsi largo, a piccoli passi per il momento. Alcuni studi generali di fattibilità sono già stati fatti e presto ne verranno fatti degli altri.