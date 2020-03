Eppur si muove. La Roma sta concludendo l'accordo con il Comune per il nuovo stadio. Secondo Il Tempo, i proponenti pagheranno oltre 20 milioni di euro come oneri aggiuntivi. Sull'intesa c'è anche la benedizione di Vitek, futuro proprietario dei terreni a Tor di Valle. Intanto i dipendenti del Comune preparano le delibere da votare in Consiglio, ma non prima di maggio.