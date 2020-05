Ennesimo capitolo nell'annosa questione sul nuovo stadio della Roma: riappare la figura di Radovan Vitek. L'imprenditore ceco ha riallacciato i contatti con la banca Unicredit per trattare l'acquisto dei terreni di Tor di Valle (dove dovrebbe sorgere l'impianto) da Luca Parnasi. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ora Vitek è affiancato nell'operazione dal fondo statunitense York, in passato avvicinato a Palermo e Sampdoria.