Beppe Sala, sindaco di Milano, in un'intervista a Repubblica è tornato a parlare della situazione dello stadio Meazza: "Il vincolo messo è una cosa vergognosa. Se si mette un vincolo culturale su un luogo dove si gioca a pallone, allora estendiamolo al 90% degli edifici milanesi. Tutti i sindaci concordano che alle Sovrintendenze abbiano un potere eccessivo”.



COSA FARE - “Non poter tirare giù il vecchio San Siro significa che accanto non potrà sorgere il nuovo stadio, perché due stadi funzionanti porterebbero a 150/200 giorni all’anno di eventi. Chi lo va a raccontare ai residenti del quartiere? Da milanese mi dispiace se il Milan va a fare il suo impianto a San Donato. Rimane il fatto che se rimettere a posto il Meazza con due squadre che ci giocano è impossibile, farlo con una sola è invece più fattibile. Continuo a pensare che San Siro ha la sua ragion d’essere anche per il futuro, anche se non sarà un futuro eterno. Nel 2026 ci sarà la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali e sempre quell’anno la finale di Champions sarà con ogni probabilità a San Siro. Insomma, è uno stadio tutt’altro che morto”.