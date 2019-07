Parte dello Stadio Paolo Mazza di Ferrara ieri è finito sotto sequestro: bloccate le coperture delle tribune nord ed est e la struttura gradinata dello stadio della Spal, il provvedimento è stato emesso dalla Procura ferrarese nell'ambito di un'inchiesta che vede otto indagati per falso ideologico e frode in pubbliche forniture. Con riferimento alle norme antisismiche, sarebbero emerse presunte irregolarità nelle esecuzioni dei lavori di ampliamento fatti nel 2018, decisi dopo la permanenza in A della Spal. A tal proposito, “La società S.P.A.L. srl ha deciso di sospendere momentaneamente “Mai Sola” – Campagna Abbonamenti biancazzurra 2019-2020. Saranno comunicate in seguito le date di cambio posto e nuove sottoscrizioni”.