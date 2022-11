Intervistato da Algemeen Dagblad, l'ex difensore del Milan, Jaap Stam ha speso parole importanti per i difensori prodotti dall'Olanda.



“Abbiamo molti buoni difensori: da Matthijs de Ligt fino a Stefan de Vrij. Anche Sven Botman, che ho visto giocare bene al Newcastle, può entrare in questa lista, il che è sicuramente positivo per gli Oranje. Nessuna Nazionale in questo Mondiale ha tante valide opzioni nel ruolo di difensore centrale come gli Oranje”.