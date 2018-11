. Certo, non è ai livelli del Barcellona nel giocare il pallone ma questo non significa che non possa aspirare a vincerla", a parlare in esclusiva è. L'ex difensore di Manchester United e Milan ha inoltre commentato il momento di, definiti da Mou 'centrali da Harvard': "Buoni giocatori che giocano ad alto livello ormai da molti anni. Ho sentito il manager ma non condivido questo pensiero”.