L'Inter vuole pescare ancora sul mercato inglese. L'estate scorsa sono arrivati Lukaku e Sanchez, poi seguiti a gennaio da Young, Moses ed Eriksen. Secondo il Daily Express, i nerazzurri sarebbero pronti a offrire circa 30 milioni di euro per Hector Bellerin.



Il terzino spagnolo, 25 anni, è sotto contratto con l'Arsenal fino a giugno 2023. Piace ad Antonio Conte, che vede in lui un esterno destro ideale per il suo 3-5-2. Ruolo attualmente occupato da Candreva, destinato a partire titolare anche nella gara di domani sera a Napoli valevole per il ritorno della semifinale di Coppa Italia.



Come alternative sullo sfondo ci sono poi le voci legate a un possibile ritorno del portoghese Joao Cancelo dal Manchester City, senza dimenticare il belga Thomas Meunier che è in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain. In ogni caso, almeno finora, entrambi non rappresentano una priorità per il mercato dell'Inter.