Claudio Ranieri può aver sancito la fine dell'avventura di Ole Gunnar Solskajer sulla panchina del Manchester United, sconfitto 4-1 sul campo del Watford e precipitato al settimo posto in classifica a 12 punti dal Chelsea.



Dopo un riunione d'emergenza convocata dalla famiglia Glazer, secondo il prestigioso quotidiano britannico The Times, la dirigenza dei Red Devils ha deciso di esonerare il tecnico norvegese. L'amministratore delegato Richard Arnold è stato incaricato di negoziare i termini della separazione con una buonuscita da 7,5 milioni di sterline. Tra i nomi per l'incarico di nuovo allenatore si fa anche quello dell'ex difensore francese Laurent Blanc oltre a quello del suo connazionale Zinedine Zidane.