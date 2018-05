L'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli sta scatenando numerose voci di mercato. Tra i sogni (proibiti?) ci sarebbero dei calciatori già allenati dal tecnico di Reggiolo, uno per reparto. In difesa è spuntato il nome di David Luiz. Secondo il Daily Express, il presidente De Laurentiis ha chiesto il brasiliano per liberare (senza il pagamento degli 8 milioni di euro previsti dalla clausola di rescissione presente nel suo contratto) Maurizio Sarri, candidato al dopo Conte (col quale si tratta una buonuscita da 10 milioni) in alternativa allo spagnolo Luis Enrique (ex Barcellona e Roma) e al serbo Jokanovic del Fulham.



Il problema principale è legato all'alto ingaggio del giocatore, lo stesso ostacolo apparentemente insormontabile per il francese Karim Benzema del Real Madrid e per Arturo Vidal. Il nazionale cileno ex Juventus è sotto contratto fino al 2019 col Bayern Monaco, che nel suo ruolo ha già preso il giovane tedesco Goretzka a parametro zero dallo Schalke.

In uscita capitan Hamsik ha ricevuto delle ricche offerte dalla Cina, mentre Jorginho è destinato alla Premier League. In pole position c'è il Manchester City di Guardiola, che si è visto soffiare dallo United di Mourinho il brasiliano Fred dello Shakhtar Donetsk. Chissà se l'eventuale approdo di Sarri al Chelsea possa convincere Abramovic a inserirsi nella trattativa, oltre a chiedere Higuain alla Juventus in un'operazione che coinvolga Morata come contropartita tecnica. Intanto sempre in Inghilterra scrivono che l'ex centrocampista tedesco Michael Ballack può diventare il nuovo direttore sportivo del Chelsea.